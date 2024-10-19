«В горах схватило живот»: Боня пожаловалась на сильные боли после восхождения

Виктория Боня жалуется на боли в желудке после восхождения на Манаслу

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Звезда прошла процедуру гастроскопии под наркозом.

Телеведущая Виктория Боня прошла обследование желудка после восхождения на гору Манаслу из-за жалоб на сильные боли. Об этом она сообщила в соцсетях.

Звезда «Дома-2» отметила, что после ее экстремального турпохода, у нее начались проблемы со здоровьем. Отекшее лицо и герпес на губах — ничего по сравнению с сильными болями в желудке, которые возникли у Бони. Телеведущая не смогла отложить свое восхождение на несколько дней, поэтому приняла решение за один день добраться до пика горы. И вот, какие последствия ее ждали.

«В горах у меня два раза схватило живот так, что я не могла продолжать свое восхождение, именно поэтому я совершала свой summit push (последний этап подъема на пик горы, — Прим. ред.) с одним лагерем», — рассказала Боня.

Боли начались после употребления пищи, которую обычно едят во время восхождения. Вероятно, это было что-то не самое полезное. По ее словам, желудок к такому не привык, ведь она всегда питается только правильно.

После путешествия в заснеженные горы Боня отправилась отдыхать под жаркое солнышко на Мальдивы, где болезнь не дала ей отдохнуть нормально. Звезда поделилась, что боли в желудке преследовали ее всю поездку, а отказ от глютена на островах не помог наладить пищеварение. По возвращении в Москву телеведущая сразу отправилась на гастроскопию, где ей озвучили диагноз — обострение гастрита.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Виктория Боня привезла на Мальвиды кофеварку и чай.

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