Российские военные спасли украинку: ВСУ бросили раненую умирать на поле боя
Сальдо: ВС РФ спасли брошенную ВСУ на поле боя раненую украинку
Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пострадавшая женщина была покинута сослуживцами в декабре прошлого года.
Российские военнослужащие спасли брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя женщину, которая была ранена. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Сослуживцы бросили раненую женщину, которая принимала участие в сражениях на стороне украинской армии. В конце декабря прошлого года ее обнаружили российские военные, которые доставили женщину в госпиталь, где она прошла курс лечения.
«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — рассказал Сальдо.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры возвращения российских бойцов из украинского плена.