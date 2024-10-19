Жена взялась за нож: рэпер ТрикоПюшон повторил судьбу своего друга Картрайта

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Исполнитель с супругой распивали спиртные напитки и поссорились.

В Челябинске скандально известного рэпера ТрикоПюшона, которого называли «главным отморозком челябинского андерграунда», убила собственная жена. Об этом сообщается на странице сообщества NR во ВКонтакте.

По информации СМИ, трагедия произошла 16 октября. Исполнитель не так давно освободился из колонии, в этот роковой вечер он выпивал спиртное с женой. Между супругами завязалась ссора.

«Женщина взялась за нож и перерезала 35-летнему музыканту горло. От полученных травм он скончался на месте», — уточняется в сообщении.

В NR также подчеркнули, что убитый был хорошим другом рэпера Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила жена.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Подозреваемая арестована, ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о не менее шокирующем убийстве, которое произошло в Санкт-Петербурге.

Местная жительница убила своего сожителя, обмотала его тело одеялом и спрятала в диван. Соседи обратились в правоохранительные органы, когда почувствовали неприятный запах, доносящийся из квартиры. В ходе обысков следователи нашли тело мужчины.