СК уточнил число моряков, находившихся на борту «Григория Ловцова»

На перевернувшемся в порту Сахалина корабле находились восемь человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Судно перевернулось 18 октября. Про предварительным данным, причиной стал перегруз.

На борту перевернувшегося в порту Сахалина грузового судна «Григорий Ловцов» было восемь человек. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ СК России.

«На борту судна находились восемь человек. В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела трех человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проводятся работы по поиску еще двух членов экипажа. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств.

В пятницу, 18 октября, в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По какой причине произошла эта трагедия — пока не установлено. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что обнаружены тела трех погибших при ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине.