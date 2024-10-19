ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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За сутки на этом направлении были уничтожены до 830 украинских боевиков.

Российские силы освободили село Зоряное в ДНР. Об этом Минобороны России сообщает в своей ежедневной сводке.

«В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На этом направлении ВС РФ отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника.

«Потери ВСУ составили до 830-ти боевиков, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — сообщают в Минобороны.

Помимо этого, российским силам удалось уничтожить полевой склад с украинскими боеприпасами.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ.