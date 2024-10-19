Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансовому сотрудничеству с БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прежде замруководителя Администрации президента утвердили председателем оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя Администрации главы государства Максима Орешкина своим специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовых актов.

«Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания - 19 октября 2024 года.

Прежде глава государства назначил Максима Орешкина председателем оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В будущем году ПМЭФ должен пройти с 18 по 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Артем Жога прежде возглавлял парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Также он является выпускником патриотической программы «Время героев».