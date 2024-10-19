Обнаружены тела трех погибших при ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Третьего мужчину удалось обнаружить на берегу.

Вертолеты Ми-8 обнаружил тела погибших при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Сахалина. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасательный отряд извлек из воды тела двух погибших, третьего мужчину обнаружили на берегу. Известно, что из семи членов экипажа спасти удалось троих. Двоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, одного пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу. Он находился в реанимации в бессознательном состоянии.

Поиски еще одного моряка продолжаются.

В пятницу, 18 октября, в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По какой причине произошла эта трагедия — пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга выжившего члена экипажа с опрокинувшегося на Сахалине судна заявила, что крушение не могло произойти из-за перегруза.

По ее словам, «Григорием Ловцовым» управлял очень опытный капитан, который никогда не пошел бы в путь на неисправном судне. К тому же, женщина отметила, что погода в тот день была хорошей, о штормовых предупреждениях ничего не сообщалось.