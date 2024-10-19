«Я любила на полную»: Седокова не дала второго шанса молодому мужу Тимме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Баскетболист даже прилетал в Москву, чтобы попытаться наладить отношения с любимой.

Певица и актриса Анна Седокова не стала давать новый шанс баскетболисту Янису Тимме. Об этом пишет StarHit.ru.

Пара расписалась летом 2020 года, в браке супруги жили на протяжении четырех лет. В сентябре Седокова объявила о разладе в семье, однако фанаты все же надеялись, что Тимме удастся спасти брак. Не так давно он даже прилетал в Москву, чтобы подарить Анне шикарный букет роз, но, видимо, этого было недостаточно.

«Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений», — цитирует издание артистку.

По словам Седоковой, проблемы в отношениях она использовала как «топливо» для своих песен. Артистка убеждена, что ее творчество «заставляло биться сердца сотен тысяч людей чаще».

Однако, по словам певицы, она устала от эмоциональных качелей, сделала выводы и теперь живет совсем другой жизнью. Причиной расставания пары стал кризис в отношениях, однако поклонники не верят в грустный конец и предполагают, что Седокова и Тимма решили "попиариться".

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Янис Тимма прилетел в Москву мириться с Седоковой.