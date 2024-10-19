Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии

Количество погибших при взрыве газа в Тамбовской области возросло до трех

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Психологи оказывают помощь выжившим жильцам дома.

В городе Кирсанов Тамбовской области прогремел мощный взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в материале 5-tv.ru.

Что произошло в Тамбовской области

Рано утром в субботу, 19 октября, в многоквартирном доме Кирсанова на улице Коммунистической прогремел сильный взрыв, за которым последовал пожар. Около 09:00 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать на площади в 150 квадратных метров.

Пострадавшие и погибшие при взрыве газа в Тамбовской области

По информации источника 5-tv.ru, в результате взрыва в Кирсанове погибли три человека. В МЧС России сообщили, что всего пострадали пять человек. Раненым оказывается помощь.

Последствия взрыва в жилом доме в Тамбовской области

Взрывной волной оказались разрушены четвертый и пятый этажи многоэтажки. Спасатели продолжают разбор обвалившихся конструкций. Тело последнего, третьего погибшего, спасатели извлекли из-под завалов.

Для жильцов пострадавшего дома организовали пункты временного размещения. Как отметили в МЧС России, с выжившими жильцами работают психологи.

Причины взрыва газа в Тамбовской области

Взрыв произошел из-за утечки бытового газа. По информации главы региона Максима Егорова, взрыв прогремел на четвертом этаже.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в Следственном управлении СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области.