Опубликованы кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

В Тамбовской области спасатели устраняют возгорание после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает МЧС России.

«В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа», — говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждены четвертый и пятый этаж. По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибло. Удалось спасти пять жильцов. С пострадавшими работают психологи МЧС. Для людей подготовили пункт временно размещения на 50 человек.

Сейчас на месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области

Взрыв произошел рано утром по адресу — город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. В результате возникло возгорание. Пожар был локализован около шести часов утра. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Восемь человек госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в центре Луганска. Автомобиль в центре Луганска взорвался днем 18 октября прямо посреди многополосной дороги.