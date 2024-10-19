«Посмотрите на меня»: почему звезда «Универа» Ярушин хорошо играет пьяных людей

Стас Ярушин ориентируется на своих друзей, чтобы хорошо сыграть пьяного человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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У актера нет специального образования, но есть хорошая наблюдательность.

Актер Стас Ярушин не пьет алкоголь уже восемь лет, но это все равно не мешает ему очень реалистично изображать на камеру пьяного человека. Секрет его мастерства в наблюдательности. Об этом он сообщил в интервью российской фигуристке Евгении Медведевой.

«У меня наблюдательность хорошая. Я же без актерского образования. И я очень хорошо наблюдаю», — ответил Ярушин.

По его словам, он читает сценарий, реплики своего персонажа и вспоминает друзей в алкогольном состоянии. Как они себя ведут и какое у них выражение лица. Он выделил три стадии состояния. Первая — веселье и сумасшествие, вторая — агрессия, третья — душевность и грусть.

«Это стадии, реакции на алкоголь. Кто-то душевный, кто-то агрессивный, кто-то более веселый», — отметила он.

Актер не пьет уже восемь лет и не стесняется публично говорить о том, что у него были проблемы с алкоголем. Таким образом, он хочет помочь другим людей. Показать им на своем примере, что все можно преодолеть.

«Помочь людям побороть свою зависимость, побороть свои страхи, побороть себя в первую очередь. И все возможно. Вот, посмотрите на меня. Я успел сохранить лицо», — сказал он.

Он советует делиться опытом, но не искать информацию в интернете. Поскольку не раз сталкивался с тем, что после прочитанного не хотел жить вовсе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Универа» Стас Ярушин стал отцом в третий раз.