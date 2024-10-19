«Делают выбор за вас»: как маркетологи заставляют покупать больше товаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Маишев

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Даже если перед походом в продуктовый магазин вы плотно поели, это не гарантия, что вас там не «разведут».

Чтобы при походе в магазин не купить больше задуманного, надо знать приемы, которые используют специалист по продвижению товаров для увеличения прибыли, а именно скрытно заставляют покупателей приобретать то, что им на самом деле совсем не нужно, да и по цене дороже. О них в интервью радио Sputnik рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.

Так, одним из приемов является отличающийся от других цвет ценника. По мнению маркетолога, изменение его шрифта, размера и цвета в разы увеличивает количество покупок, потому что человек интуитивно обращает внимание на «особые» ценники. Кроме того, важно и расположение цены. Считается, если она слева наверху, то покупателю стоимость товара может казаться ниже, а значит, это повод его купить.

«И, конечно, существует всем известная манипуляция с цифрой 9, которая апеллирует к особенностям нашего восприятия. Например, цена 69,99 воспринимается нами, как 60, а не как 70», − отметила Волошанина.

На интернет-платформах продавцы привлекают внимание покупателя к определенному товару за счет его выделения. В таком случае все остальные товары человек начинает оценивать и сравнивать с ним. А в магазине, чтобы заставить человека купить побольше, расставляют товары или в порядке убывания, или возрастания.

Кроме того, маркетологи используют и способы психологического влияния на покупателя. Основной − предложить в сравнении цен два или несколько схожих товаров. Покупатель обычно выбирает более дорогой, так как ассоциирует высокую цену с хорошим качеством товара.

«Самый популярный в наше время вариант − это предложение купить, например, 1+1=3. Здесь срабатывает природная жадность человека, когда он перестает думать из-за желания получить бесплатный товар. Но у маркетологов всегда все просчитано до мелочей. В итоге вы тратите больше, а магазин получает прибыль», — пояснила специалист.

Кроме того, многие магазины располагают свои товары словно в лабиринте. Это делается для того, чтобы покупатель увидел больше сразу товаров, а значит, сделал импульсивные покупки.

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