«И в горе, и в радости»: Молоховская рассказала о роли друзей в своей жизни

Звезда «Универа» Молоховская рассказала, что у нее мало настоящих друзей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Универ» далеко не каждого человека в своем окружении может отнести к этой категории.

Друзья занимают особое место в жизни каждого человека. Они становятся нашими самыми близкими людьми, готовыми прийти на помощь в трудную минуту, и теми, кому мы можем доверить самые сокровенные секреты. В нашем окружении может быть много приятелей и знакомых, но по-настоящему близких друзей можно пересчитать по пальцам.

Актриса Екатерина Молоховская призналась, что может назвать лишь «человек пять-семь» своими настоящими друзьями. Все они проверены временем.

«Были разные истории, которые складываются из важных моментов, поддержки и взаимопомощи. И в горе, и в радости», — рассказала артистка в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Кореша».

Звезда сериала «Универ» отметила, что всех ее настоящих друзей объединяют качества, которые она особенно ценит в людях: чувство юмора и ответственность. Екатерина Молоховская уверена, что ее близкие никогда не подведут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тактично напомнить другу о долге.