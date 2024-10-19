Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника

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Какие необычные традиции были у первых выпускников лицея?

Выпускник — это всегда гордо, а выпускник лицея — вдвойне. Самым известным из последних является — поэт Александр Пушкин, но помимо него это образовательное учреждение окончили и другие многие выдающиеся личности. Поэтому не сделать 19 октября особенным днем — было невозможно.

Как появился этот праздник, какие необычные традиции были у первых выпускников лицея и как сейчас его отмечают — читайте в материале 5-tv.ru.

История Всероссийского дня лицеиста

Репродукция картины "Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года" Фото: © РИА Новости/Алексей Варфоломеев

Отмечать 19 октября Всероссийский день лицеиста решили неспроста. Именно в этот день открылось первое такое образовательное учреждение такого типа — Царскосельский лицей. Основать его решил император Александр I, а идею открытия ему подсказал реформатор Михаил Сперанский. Случилось это в 1811 году.

Учиться в лицее было позволено лишь детям благородного происхождения. Но это вовсе не означало, что двери в него были для них открыты. Чтобы стать лицеистом, необходимо было сдать дополнительные экзамены по арифметике, грамматике, географии, истории и иностранным языкам, а также обладать крепким здоровьем. Ведь впереди учеников ждала возможная государственная служба.

В лицее тогда учились шесть лет. Все это время лицеисты не могли покидать стены образовательного учреждения. Даже на каникулы. Вместе с тем, за провинность или оплошность к ученикам не применяли физические наказания, в отличие от других школ.

Учеба в лицее приравнивалась тогда к обучению в университете. За историю существования Царскосельского лицея его выпускниками стали многие выдающиеся личности, вписавшие навсегда свое имя в историю. Но особо ярким оказался самый первый выпуск. Тогда лицей окончили помимо Пушкина поэты Вильгельм Кюхельбекер и Антон Дельвиг, декабрист Иван Пущин, мореплаватель Федор Матюшкин, директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки Модест Корф и другие.

Спустя 32 года Царскосельский лицей решили перенести в Петербург, а также переименовать в Александровский. Он просуществовал до 1917 года. Возродилась учеба в лицее лишь в 1990-х годах, но претерпела немало изменений.

Традиции Всероссийского дня лицеиста

В праздничный день что тогда, что сейчас выпускники лицеев приходили в образовательное учреждение и посещали так называемый «лицейский обед». За вкусной трапезой они общались со старыми друзьями и делились новостями. Кроме того, в этот день поздравляли и педагогов.

В целом же 19 октября в каждом лицее проводят день открытых дверей, устраивают концерты и театральные представления. Также в этот день библиотеки, музеи и выставочные центры устраивают лекции, экскурсии, презентации и интерактивные занятия, посвященные Пушкину и его товарищам-лицеистам.

Интересные факты о Всероссийском дне лицеиста

Первые выпускники Царскосельского лицея на память о чудесном времени получили чугунные кольца в виде сомкнутых рук. Они были сделаны из осколков колокола, который на протяжении шести лет созывал учеников на занятия;

Система оценок в лицее очень отличалась от той, которая есть сейчас. Тогда высшим баллом была единица, а низшим — четверка. При этом это влияло не только на образование, но и место, где сидел лицеист. Если ребенок хорошо учился, его пересаживали ближе к учителю, а отстающим приходилось перебираться на задние парты;

Комнаты, в которых жили лицеисты, называли кельями. Всему виной маленькое и не очень уютное пространство. В них были только железная кровать, стол, стул, комод, зеркало и таз для умывания;

Французский император Наполеон Бонапарт настолько сильно был поражен умом и талантом Сперанского, что однажды в шутку предложил Александру I обменять его на какое-нибудь королевство.

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