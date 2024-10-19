«Сложилась буквально за месяц»: SHAMAN рассказал о создании песни «Отец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Трогательную композицию публика встретила тепло.

Песня «Отец» заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, была написана буквально за месяц. И, без сомнений, она уже успела стать очередным хитом артиста. О создании композиции он рассказал на презентации документального фильма «Вслед за отцом» в пресс-центре издания aif.ru.

После написания песни артист приступил к съемкам клипа. К этому процессу он подключил 12-летнего Егора, благодаря которому и была создана композиция. С ним знаменитость познакомился 9 мая на записи телепередачи. Тогда он узнал его историю. Выяснилось, что ребенок потерял папу в феврале этого года. Родитель участвовал в спецоперации. SHAMAN решил хоть как-то помочь мальчику пережить горе.

«Его история меня тронула, я решил чем-то помочь. А чем может помочь артист? Только музыкой. В той же студии я предложил Егору вместе спеть песню про его отца, которой у меня тогда еще не было. Он согласился, и песня сложилась буквально за месяц», — вспомнил артист.

Презентовал песню SHAMAN в День российского флага — 22 августа. Публика тепло приняла новую композицию.

К слову, SHAMAN стал хедлайнером спецпроекта «Вслед за отцом» издательского дома «Аргументы и факты», в рамках которого было показано 100 самых разных отцов семейства. Среди них как обычные люди, так и медийные личности. Дронов же рассказал, что в детстве с отцом любил вместе смотреть мультфильм «Король Лев». А теперь, уже будучи взрослым, поет с ним вместе на сцене.

Кроме того, SHAMAN рассказал и о взаимоотношениях с дочкой Варварой. По словам артиста, из-за работы он редко видится с ней, но всегда эти встречи для них — праздник. А воспитывать девочку он старается на собственном примере.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как снимался клип на песню SHAMAN «Отец».