Настасья Самбурская раскрыла, зачем ей 10 личных гадалок: «За тысячу рублей»
Актриса Настасья Самбурская призналась, что имеет 10 личных гадалок
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Актриса призналась, что не всегда хочет делиться проблемами с подругами.
Актриса Настасья Самбурская обращается за услугами к гадалкам. Об этом она сообщила в интервью ведущему Марку Андерсону.
Звезда уверяет, что таковых специалистов у нее около «десяти штук». Для нее общение с ними стало некой психологической разгрузкой. Ведь когда случается нервный срыв и хочется успокоения, то подруги не всегда приходят на помощь, либо их советы для Самбурской не работают.
«Одна сказала одно, другая сказала другое, а вышло вообще по-третьему. Но иногда хочется просто с кем-то поговорить, а напрягать подруг не всегда хочется. Проще заплатить и поболтать с какой-нибудь ведуньей из Владивостока за тысячу рублей», — заверила актриса.
Возможно, эти гадалки действительно помогают ей, и психологическое состояние Самбурской с каждым разом становится лучше.
Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие со своим избранником. Слухи о новом статусе актрисы появились после речи генерального продюсера фильма «Кореша» Дмитрия Щербанова во время премьеры в кинотеатре «Октябрь».