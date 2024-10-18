«Инструмент политического давления»: Силуанов назвал три приоритета работы БРИКС

Силуанов заявил, что в финансовом партнерстве РФ и БРИКС есть три приоритета

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru; 5-tv.ru

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Создание независимой платежной системы упростит расчеты между странами объединения.

Россия и БРИКС работают над созданием независимой финансовой системы, которая будет основана на трех приоритетах. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил в интервью «Известиям».

Из трех позиций, которые РФ сейчас активно отрабатывает с коллегами из объединения, Силуанов назвал расчеты, создание клиринговой организации и перестраховочных компаний.

По его словам, доклад, который включает план по отработке всех этих направлений, будет представлен лидерам БРИКС для обсуждения.

«Мы видим, что платежная система стала инструментом политического давления на страны. Мы не можем этого допустить, поэтому выход какой? Создание независимой, альтернативной платежной системы», — подчеркнул Силуанов.

Министр напомнил, что большинство стран привыкли к использованию долларов и евро при расчетах, однако для торговли с Россией требуется альтернативная платежная система. Над ее созданием РФ и работает с коллегами из БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС.