Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

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Украина и страны НАТО убедились в этом на собственном опыте.

Победить Россию на поле боя невозможно. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю», — подметил Путин.

Он также подчеркнул, что заявления президента* Украины Владимира Зеленского о якобы планах создать ядерное оружие — это провокации. К тому же, отметил президент, Россия никогда не допустит подобного шага со стороны Украины — эти действия будут встречены соответствующей реакцией.

По словам Путина, Россия готова к продолжению борьбы с Североатлантическим альянсом, который ведет войну с Россией руками украинцев. На сегодняшний день Россия располагает одной из самых высокотехнологичных и боеспособных армий в мире.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Путина о том, что в Россия всегда будут помнить подвиги участников СВО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.