Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Президент отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и мирным способом.

Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но лишь на базе Стамбульских соглашений 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее и мирным способом.

Помимо этого, Путин напомнил, что тогда переговоры были прерваны не российской стороной.

Президент напомнил, что в Киеве был подписан декрет президента* Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли еще в мае, что запрещает проводить какие-либо переговоры с Россией. При этом определение сроков завершения конфликта с Украиной — сложная и контрпродуктивная вещь, добавил он.

Путин также отметил, что российская стороне ничего не знает о планах Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире. У Москвы много партнеров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.