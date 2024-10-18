Семейная драма: мужчина застал жену с любовником и чуть не попал в тюрьму

В Китае муж увидел жену с любовником и чуть не попал в тюрьму из-за нее

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина оказался под следствием после попытки выяснить отношения с супругой и ее возлюбленным.

Житель Китая чуть не оказался в тюремной камере после того, как узнал о неверности своей супруги. Об этом сообщает портал South China Morning Post.

Отмечается, что в марте 2021 года 33-летний мужчина по фамилии Лу из города Цзыбо заподозрил супругу в измене и решил проследить за ней, когда она отводила дочь к репетитору. Оставив девочку у преподавателя, она направилась в отель на встречу с другим мужчиной.

После этого Лу неожиданно ворвался в номер, застал супругу с любовником в постели и, в конечном итоге, избил любовника и ударил жену. Мужчина по фамилии Лю признался в романе с женой Лу и предложил ему компенсацию, выплатив 25 тысяч юаней (около 342 тысяч рублей) через банковский перевод.

Как сообщает китайский портал, через месяц после этого инцидента Лу подал на развод. Вскоре он узнал, что любовник супруги Лю обратился в полицию и обвинил его в шантаже и вымогательстве. Лу считает, что эту идею подала его жена, чтобы избежать необходимости делить опеку над дочерью.

Районный суд приговорил Лу к полугоду тюремного заключения и штрафу в пять тысяч юаней (примерно 68,3 тысячи рублей). Мужчина подал апелляцию, но мировой суд Цзыбо подтвердил решение районного суда. Тогда Лу пришлось подавать апелляцию еще дважды, прежде чем верховный суд постановил, что дело должно быть пересмотрено.

В результате последнего заседания все обвинения против Лу сняли. Судья пришел к выводу, что деньги стали предметом переговоров, инициированных Лю, и что именно он несет ответственность за произошедшее и за распад семьи.

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