«Делайте со мной, что хотите. Я не умею жить»: как Стаса Пьеху чуть не погубила зависимость

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Почему певец начал употреблять и как вышел из-зависимости?

Певец Стас Пьеха в 1990-е употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Он долго боролся со своей зависимостью, пока один случай со здоровьем не стал для него конечной точкой в этом деле. О своем опыте он рассказал эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

В начале 1990 года у певца была проблема с зависимостью, с которой он неоднократно пробовал завязать. В конце девяностых он даже провел два года под домашнем аресте с решетками на окнах.

«Вот я не употреблял на страхе, много-много лет был в ремиссии. И потом от усталости, от гастрольной жизни, от большого количества стресса, я сначала попал в какие-то неврозы, панические атаки, и потом вернулся постепенно в употребление. У меня был срыв», — ответил Пьеха.

Финальной точкой в этой борьбе, когда исполнитель окончательно для себя решил, что так больше продолжаться не может, стал сердечный приступ. Это произошло во время концерта, Пьехе было всего 34 года. Тогда его госпитализировали и отвезли в московскую больницу.

В этот момент Пьеха понял, что никогда не наслаждался жизнью. Он гнался за успехом, заработком и достижениями, а теперь рискует умереть, так не попробовав пожить в свое удовольствие.

«Тогда у меня прямо пришло решение: делайте со мной, что хотите, я не умею жить абсолютно, буду учиться заново», — вспоминал певец.

В ноябре 2019 года музыкант заявил, что полностью избавился от зависимости. Он не стал останавливаться на этом и открыл частную клинику, чтобы помогать остальным.

Звездный повар Василий Емельяненко вместе со Стасом Пьехой приготовили тальяту из рибая с артишоками, а также подали прекрасный десерт — круассан с ананасом в карамели. Секреты приготовления смотрите в материале Пятого канала.

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