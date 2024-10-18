Тихая инфекция: что нужно знать о микоплазменной пневмонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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В зоне риска — дети и пожилые люди. Особенно с хроническими заболеваниями.

Из-за всплеска заболеваемости на карантин массово закрывают школы Пскова, а учеников переводят на удаленный формат обучения. Среди детей чаще всего диагностируют пневмонию, возбудителем которой является бактерия микоплазма, а симптомы легко перепутать с обычной простудой.

Есть ли опасность эпидемии и как сразу распознать болезнь, чтобы не допустить осложнений — расскажет корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Вместо уроков в школе — ингаляции и физиотерапия. Анастасия попала в больницу три недели назад. Думала, у нее обычная простуда. Лечилась дома, но становилось все хуже и хуже.

«Когда начинала болеть, был кашель сухой, изначально не очень сильный. Но спустя пару дней началась лихорадка, температура до 39 и очень сильный кашель, прям иногда удушающий», — рассказывает пациентка Педиатрического университета Анастасия Казак.

Девочку экстренно отправили на рентген, он-то и показал — пневмония. Сейчас самое страшное позади, болезнь отступает.

«Очень важный момент анамнеза, что ей заболевают обычно в коллективах, и поэтому наши пациенты, детки, это обычно вся семья кашляет, в школе кашляют, большие пропуски коллективные», — рассказывает доцент кафедры факультетской педиатрии СПБГПМУ, пульмонолог Светлана Петрова.

Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России. В Пскове все школы пришлось закрыть на карантин, в больнице уже 78 детей, двое в тяжелом состоянии. В Ленинградской области госпитализированы 174 ребенка. Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.

«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах, является микоплазма», — сообщили в ведомстве.

Бактерия попадает в легкие и размножается — начинается воспаление. Альвеолярные мешочки наполняются гноем, затрудняя дыхание. Если иммунитет не способен сопротивляться, бактерии поражают и другие органы. Микоплазма очень заразна, что ведет к массовому инфицированию.

«Она очень легко передается воздушно-капельным путем, а при кашле идет выброс слюны с большим количеством возбудителя, и в окружении достаточно много народу заболевают», — говорит врач-педиатр, иммунолог Зоя Скорилева.

Но основная проблема в трудной диагностике. Микоплазменную пневмонию называют тихой инфекцией. Начинается как безобидная простуда — насморк, першение в горле, кашель, температура. Но затем возникают специфические симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу.

«Кашель с отхождением густой гнойной мокроты с характерным запахом и привкусом желтоватого или зеленоватого цвета, боли в груди при кашле и глубоком дыхании, ощущение какого-то дискомфорта в грудной клетке, одышка при физической нагрузке», — рассказывает врач-пульмонолог, заведующий терапевтическим отделением клинической больницы имени Святителя Луки Юлиан Карпов.

В зоне риска — дети и пожилые люди. Особенно с хроническими заболеваниями. При снижении иммунитета заразиться может каждый. Екатерина заболела первой, затем инфекцию подхватил сын. Не обошлось без осложнений.

«Сразу же поймали, сразу же нашли, но все равно это два курса разных антибиотиков, и все равно, к сожалению, с осложнениями. Пытаемся восстановить легкое, чтобы раздышать его обратно в нормальные размеры», — рассказывает Екатерина Флорина.

Рост заболеваемости — сезонное явление. В Роспотребнадзоре отмечают — эпидемиологический порог не превышен. По крайне мере, пока.

Врачи же призывают соблюдать респираторный этикет — чаще мыть руки, избегать рукопожатий, носить маску. А при первом недомогании — сразу обращаться к врачу.