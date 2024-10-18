Путин: Россия не перестраивает мир, новые центры силы возникают сами

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Как указал глава государства, это естественный процесс.

Россия не стремится перестроить мир, возникновение новых центров силы — это естественный процесс. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС.

«Эти новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому что заданные страны довели до украинского кризиса, и все привело к тому состоянию, в котором оно находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. ‹...› Но изменения в мире начали происходить раньше, и начали происходить в огромном, большом масштабе. Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира», — сказал Владимир Путин.

Говоря об укреплении новых связей, президент сообщил об идее перейти на использование цифровых валют. По словам Владимира Путина, этот инструмент будет еще одним очень хорошим шагом для экономик.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что России нужен долгосрочный и устойчивый мир на Украине.