Фото, видео: IMAGO/ТАСС; 5-tv.ru

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Прежде Зеленский заявил, что альтернативой членству страны в НАТО может стать наличие ядерного оружия.

Воинственные заявления президента* Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии прокомментировал глава нашего МИДа Сергей Лавров. По его словам, анализировать их просто бессмысленно.

Во время саммита глав государств ЕС в Брюсселе Зеленский призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. По его словам, в противном случае стране придется сосредоточиться на ядерном перевооружении.

«Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет. Никогда и ни при каких обстоятельствах, но он уже, по-моему, отказался от этих слов. Наверное, проснулся, с другой ноги встал… Так что, повторяю, можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток и ненужность, и даже контрпродуктивность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский начал оправдываться за свои слова о ядерном оружии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти