«США опоздали лет на 15»: Путин сравнил развитие Китая с восходом солнца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства отметил, что введенные Соединенными Штатами санкции против КНР связаны не с политикой, а именно с прогрессом страны.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Российский лидер заявил, что эта организация является одним из новых центров мирового порядка. И помешать ее развитию нельзя — США опоздали с этим как минимум на 15 лет.

«Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар, если США по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной и международной расчетной единицы. Все задумались об этом. Объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники США сокращают свои резервы в долларах. А с Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Это связано не с политикой, а с ростом экономики Китая, с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать солнцу: „Не вставай“. Оно все равно поднимется», — отметил Владимир Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что взаимодействие России и Китая является одним из ключевых факторов стабильности в мире. Как указал глава государства, такая позиция очевидна и многие ее разделяют.