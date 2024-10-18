«Я ревела»: реакция Агаты Муцениеце на решение суда по делу об опеке над сыном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса уверена, что сыну будет лучше с ней и с сестрой.

Сын Агаты Муцениеце Тимофей останется жить с мамой до конца судебных разбирательств. Об этом актриса сообщила в соцсетях.

Она отметила, что ей пока удалось выиграть дело. И сейчас она очень счастлива. Ей понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться и записать видео в соцсети.

«Я сейчас ревела от радости, не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен, и что люди все видят, и что судья все видела. И что вся подающаяся под вареньем и медом история, на самом деле, очень нечестная, и все все видят. И я очень счастлива, что все так», — рассказала Агата

Также она добавила, что надеется на честность и человечность стороны Прилучного. Тимофея привезут домой, ведь мальчику лучше ходить в школу, находится дома с мамой и сестрой. Артистка уверена, что мальчику будет лучше с ней.

К тому же, Муцениеце поблагодарила своего адвоката Наталью Мелешкину, подчеркнув, что та — настоящий профессионал своего дела. Она также подчеркнула, что несколько раз у нее было желание сдаться, но благодаря силе веры адвоката у них все получилось.

Ранее 5-tv.ru писал, за что на самом деле борются Муцениеце и Прилучный.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ