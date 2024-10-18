«Спортлото» поддержит участников комплекса ГТО

Фото: пресс-служба "Столото"

Соответствующее соглашение подписано на форуме «Россия — спортивная держава!»

Бренд «Спортлото», лотереи которого входят в портфель крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», поддержит программу мотивации и поощрения участников комплекса ГТО. Соглашение о сотрудничестве с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) было подписано на полях форума «Россия — спортивная держава!».

Многоступенчатая программа мотивации и поощрения для участников комплекса ГТО, реализованная в мобильном приложении, предполагает, что за физическую и социальную активность пользователи получают баллы. Позднее их можно будет обменять на бонусы и специальные предложения партнеров и спонсоров.

Директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман отметила, что для «Столото» поддержка спорта — «это часть ДНК, ведь целевые отчисления от проведения лотерей в нашей стране направляются на поддержку и развитие спорта». По ее словам, «партнерство с комплексом ГТО направлено на поддержку и популяризацию массового спорта, а это инвестиции в устойчивое развитие общества и нашей страны».

Заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов, в свою очередь, указал на то, что соглашение со «Спортлото» направлено «на развитие системы мотивации для участников комплекса ГТО, которая, уверены, вдохновит их на новые победы».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.