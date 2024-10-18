«Ставит на свои места»: Ковальчук о культурном влиянии выставки в Русском музее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

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Экспозиция открылась в стенах Михайловского дворца в Петербурге.

Выставка картин к 225-летнему юбилею художника Карла Брюллова в Русском музее показывает величие отечественной культуры. Об этом 5-tv.ru рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Понимаете, в чем сила подобного события? Вы приходите сюда, у вас нет сомнений, когда вы видите „Последний день Помпеи“, видите „Всадницу“, видите вот этот „Сон“. Сотни картин высшего ряда», — подчеркнул Ковальчук.

Он пояснил, что Россию много лет принижали, называя население «необразованным» и «глупым». Указывали на отсутствие многовековой культуры, а также живописи, но это оказалось не так. Ковальчук отметил, что в итоге наши художники могут стоять в одном ряду с зарубежными творцами прошлого.

«Понимаете, вы заходите и понимаете, что вы пришли в храм искусства высочайшей пробы. И произведения в ранге Микеланджело, Рафаэлли и так далее», — указал он.

По мнению Ковальчука, такое культурное событие в Петербурге является доказательством, что Россия — величайшая страна мира.

Масштабная выставка «Великий Карл», посвященная 225-летнему юбилею русского художника Карла Брюллова, открылась в Петербурге 18 октября. На ней представлено более 300 картин живописца, включая отреставрированную работу «Последний день Помпеи».

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как «Последний день Помпеи» Брюллова реставрируют прямо в зале Русского музея.