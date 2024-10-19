Поспешила уехать: почему девушка Лиама Пейна оставила его одного в Аргентине

Девушка Пейна оставила его одного в Аргентине, потому что ей нужно было домой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas

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Если бы Кэссиди тогда не уехала, было бы все по-другому?

Девушка погибшего экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, актриса Кейт Кэссиди раскрыла причину, почему оставила певца одного в Аргентине. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Кэссиди отмечала еще до поездки в Аргентину, что они планируют приехать на пять дней на концерт коллеги Пейна по его бойс-бэнду One Direction. Они остановились в отеле в Буэнос-Айресе, но поездка затянулась на две недели. Кэссиди внезапно сообщила Пейну, что ей нужно вернуться домой.

Свое решение она аргументировала тем, что не может оставаться в одном месте долгое время, даже несмотря на то, как сильно любит Латинскую Америку. Ее поездка домой состоялась за два дня до смерти артиста. По сообщению британского издания Daily Mail, после того как она уехала, Пейн два дня находился в странном состоянии. Это подтверждает разгромленный номер артиста, который нашли полицейские. Как отмечали сотрудники отеля, до отъезда Кэссиди в номере было чисто.

Поклонники артиста и группы One Direction, а также пользователи Сети негодуют из-за высказывания девушки. Они уверены — если бы Кэссиди тогда не покинула артиста, сейчас он был бы жив. Ведь Пейн часто в своих интервью признавался как сильно влюблен.

Сейчас есть несколько версий гибели Пейна. Среди интересных деталей упоминаются и прошлые увлечения певца запрещенными веществами и дебош, который он якобы устроил в номере накануне трагедии. Также журналисты предполагают, что имела место ссора музыканта с его девушкой, вызванная, предположительно, изменой.

Бывший участник бойз-бенда One Direction Лиам Пейн умер два дня назад. Его тело нашли под окнами отеля, расположенного в крупнейшем районе Буэнос-Айроса — Палермо. Вероятно, он упал с одного из верхних этажей гостиницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиам Пейн опубликовал видео незадолго до загадочной смерти.