Певец Шарлот* частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В чем решил признаться артист?

Певец Эдуард Шарлот* частично признал вину по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В ходе заседания артист признался, что действительно присутствует на видео, на опубликованных в Сети в 2023 году, которые направлены на осквернение воинской славы России. Однако певец отметил, что он «не признавал, не признает и никогда не признает вину».

Суд продлил арест исполнителю на шесть месяцев, до 24 марта 2025 года включительно.

Также суд допросил женщину, которая проживала с ним и его отцом на протяжении долгого времени. Та заявила, что считает все подобные ролики ребячеством, и что он не собирался кого-то оскорбить.

Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, затем его этапировали в Самару. В отношении него были возбуждены сразу три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Из СИЗО певец записал видеообращение, в котором попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шарлот записал видео с извинениями перед верующими.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России