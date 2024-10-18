«Важная победа»: Агата Муцениеце отсудила сына у Павла Прилучного

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Определено место жительства старшего сына бывших супругов Тимофея. А как же с младшенькой?

Суд приостановил процесс по делу актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего супруга Павла Прилучного. Об этом адвокат Агаты Наталья Мелешкина сообщила в беседе с 5-tv.ru.

«У нас сегодня очень важная победа. Местом жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено место жительства мамы», — рассказала Мелешкина.

Однако о том, какое место жительство суд определил для младшей дочери актеров Мии, адвокат не сообщила. От дополнительных комментариев она отказалась.

Суд Муцениеце и Прилучного

Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян. Она подарила актеру еще одного ребенка.

После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов на их общих детей и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену — он хочет забрать у нее детей. Как предположили в Сети, чтобы самому контролировать траты на них.

Ранее 5-tv.ru передавал слова самого Прилучного о судебном процессе с бывшей женой. Актер заявил, что Тимофей хочет жить с отцом, а Мия — с матерью.