Фото: 5-tv.ru

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Организация предоставляет сервис и оборудование на базе микрофлюидной технологии высокого давления и температуры.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в нефтесервисную компанию «ЛАБАДВАНС» и поддержит ее выход на рынки стран БРИКС. Об этом было объявлено в рамках Делового форума БРИКС, который проходит в Москве.

«ЛАБАДВАНС» предоставляет сервис и оборудование на базе микрофлюидной технологии высокого давления и температуры. Речь идет о технологии, которая позволяет проводить лабораторные тесты на микрофлюидных чипах — искусственных двухмерных аналогах керна, и обеспечивает визуальный контроль в процессе фильтрации флюидов через микроканалы. Это снижает затраты нефтегазовых компаний в три и более раза, а срок проведения сервисных тестов — до 20 раз быстрее.

«Мировой рынок микрофлюидных технологий в 2023 году составил порядка 22 миллиардов евро, эксперты прогнозируют его рост до 65 миллиардов евро к 2030 году. При этом применение методики микрофлюидных исследований не ограничивается лишь нефтегазовой отраслью и активно находит применение в фармацевтике, биотехнологиях, малотоннажной химии», — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что сотрудничество с РФПИ позволит компании ускорить расширение продуктовой линейки и организацию собственного производства микрофлюидных чипов. А это, в свою очередь, открывает широкие возможности для роста и дальнейшего масштабирования разработок как в России, так и в странах БРИКС, на которые приходится 30% мировой нефтедобычи.

РФПИ был создан в июне 2011 года для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России вместе с ведущими зарубежными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд стал настоящим катализатором прямых инвестиций в экономику страны. Сейчас РФПИ успешно реализует свыше 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей. В портфельных компаниях РФПИ, годовая выручка которых по итогам прошлого года превысила 14,5 триллиона рублей (8,5% ВВП России), работает более 1,3 миллиона сотрудников.

«ЛАБАДВАНС» — независимая нефтесервисная компания, которая предоставляет услуги микрофлюидных исследований для нефтедобывающей отрасли. В 2023 году «ЛАБАДВАНС» запустила пилотные проекты в Китае. На 2025 год запланировано открытие лаборатории в Саудовской Аравии, ведутся переговоры с партнерами из других стран Ближнего Востока.