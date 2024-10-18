Брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Российские дипломаты направили турецким коллегам ноту, чтобы забрать ребенка в Россию.

Ребенку, которого мать родила и бросила в аэропорту Антальи, оформили российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Отмечается, что российские дипломаты уже направили ноту турецким коллегам, в которой сказано о намерении забрать ребенка в Россию.

В прошлое воскресенье, 13 октября, в аэропорту Антальи обнаружили новорожденную девочку. Удалось установить, что ребенка подарила миру гражданка РФ 2006 года рождения, после чего решила оставить его и улететь в Россию. Девушку задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал историю жительницы Орска, которая родила одного ребенка в туалете роддома, куда она пошла в момент сильных схваток. Вторую малолетнюю дочь женщина забила до смерти.