Умерла 31-летняя модель и участница «Холостяка» Вероника Мурашкина
Фото: Из открытых источников
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Девушка страдала болезнью легких.
В ночь на 18 октября скончалась 31-летняя модель Вероника Мурашкина. Об этом пишет Starhit со ссылкой на источник.
По информации собеседника, в последние годы Мурашкина страдала от серьезного недуга. У нее была тяжелая форма болезни легких, однако, какой именно — не сообщается.
Также отмечается, что в 2020 году девушка попала в серьезное ДТП, после которого ее ногу «пришлось собирать по кусочкам».
Помимо всего прочего, после аварии у Вероники начались проблемы в семье — она разошлась с мужем.
«Казалось, что эта беда с ногой уже в прошлом, но пришла новая. Ночью этого светлого человека не стало», — рассказал источник издания.
Девушка стала популярной в 2017 году, когда приняла участие в шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым. После появления в популярном проекте ее стали часто приглашать на съемки и различные масштабные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов».