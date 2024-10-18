«Не выдержало сердце»: названа причина смерти «охотника за оборотнями» Ромодановского

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Бывший директор ФМС не дожил до своего 68-го дня рождения всего 13 дней.

На 68-м году жизни скончался бывший глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В последние годы жизни генерал-полковник сильно болел — у него была тяжелая форма диабета и сопутствующие заболевания.

«Не выдержало сердце, умер ночью», — сказал источник.

По информации собеседника, его здоровье также сильно подкосило задержание и арест сына. В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы арестовал экс-следователя Сергея Ромодановского. Ему вменялись организация преступного сообщества, получение взятки, фальсификация доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Под арест также попали двое его коллег.

Константин Ромодановский не дожил до своего 68 дня рождения всего 13 дней.

Покойный работал над одним из самых резонансных дел в России — задержание милицейской «банды оборотней». Они терроризировали страну практически четверть века и были задержаны в 2023 году.

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