«Уже с осложнениями»: вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

Фото, видео: 5-tv.ru

Ее симптомы похожи на обычную простуду, поэтому выявить заболевание не так просто.

В России быстро растет заболеваемость микоплазменной пневмонией. Ее сложно диагностировать, а для лечения важно подобрать эффективные препараты. Основной возбудитель инфекции — микоплазма, бактерия, поражающая сердце, мозг, почки и печень, а также суставы, причем независимо от возраста заболевшего.

Негативная тенденция отмечается в 16 регионах страны. В чем опасность болезни и удастся ли предотвратить эпидемию? Подробности рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Сейчас Галина Кузина может разговаривать с лечащим врачом без всякой одышки — болезнь отступает. Неделю назад в пульмонологическое отделение ее доставили с запущенной пневмонией. Женщина перепутала ее с обычной простудой и не сразу обратилась к медикам.

«Где-то с неделю температура была. Такая небольшая — то есть, то нет. И в пятницу поднялась 38.8. Решила сразу сходить на компьютер, сходила на компьютер и подтвердился диагноз», — рассказала Кузина.

В Удмуртии фиксируют сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией, вызванной микоплазмой. Для нее характерно скрытое течение, которое трудно диагностировать

«Около 400 случаев за эту неделю. Из них около 160 человек — это дети. То есть рост есть», — отметила врач-пульмонолог ГКБ № 6 Ижевска Гульнара Арасланова.

Симптомы похожи на обычную простуду: насморк, першение в горле, кашель, температура. Но если к ним добавляются боли в груди, мышцах и суставах, если становится трудно дышать, то стоит насторожиться.

«Пациенты обращаются уже с осложнениями. Когда поражаются все органы и системы, в том числе выраженные изменения и осложнения отмечаются именно со стороны неврологической сферы, отмечаются у наших пациентов головные боли, менингиты», — рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Тарасова.

Бактерия попадает в легкие и размножается, начинается воспаление. Альвеолярные мешочки наполняются гноем так, что не продохнуть. Если иммунитет не способен сопротивляться, бактерии поражают и другие органы. В зоне риска — пожилые люди и дети.

Массовое заражение внебольничной пневмонией сейчас фиксируют в 16 регионах России, в том числе в Якутии, на севере и востоке Сибири. Врачи отмечают взрывной рост заболеваемости у детей от семи до 14 лет. Микоплазма очень заразна. Она передается воздушно-капельным путем и через грязные руки.

В Красноярске на карантин уже закрыты 12 школ. Сейчас дети сидят по домам, внутри находятся только педагоги, они продолжают свою работу. В это время в здании проводят противоэпидемиологические мероприятия, все поверхности обрабатывают растворами.

Учреждение закрывают на карантин, если среди учеников уже обнаружено десять случаев инфицирования пневмонией.

Чаще всего на карантин сейчас уходят учебные учреждения Екатеринбурга. Из-за пневмонии на дистант уже перешли 29 школ из 168.

Теперь каждое утро Любовь Аникина начинает в пустом классе, сидя у компьютера, на связи с ней — ученики. Проходить программу в онлайн режиме они будут как минимум десять дней.

«Общее количество детей — 4200. Вот 7% ребят на сейчас находятся на больничном. По пневмонии на момент закрытия образовательного центра у нас болело всего десять ребят. Из них двое находятся на лечении в больнице», — сообщил директор образовательного центра № 5 Евгений Марченко.

Скорее всего, школы в России и дальше продолжат переходить на дистанционное обучение. Однако в Роспотребнадзоре отмечают: эпидемиологический порог не превышен, рост называют сезонным явлением. При этом жителям рекомендуют внимательнее прислушиваться к своему самочувствию. Если появились признаки болезни, стоит обратиться к врачу и изолироваться от окружающих.