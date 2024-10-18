Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетнего Левы

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика ДЦП. Но его состояние может улучшить курс реабилитации.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю двухлетнего Левы.

У мальчика ДЦП. Но его состояние может улучшить курс реабилитации стоимостью полтора миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили один миллион 879 тысяч 762 рубля. Большое вам спасибо!