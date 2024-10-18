Два человека погибли при опрокидывания сухогруза «Григорий Ловцов» на Сахалине
СК: два человека погибли после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов»
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
Два члена экипажа грузового судна «Григорий Ловцов» погибли после его опрокидывания у берегов Корсаковского района на Камчатке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
«В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в сообщении.
Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщалось, что на борту «Григория Ловцова» находились как минимум семь человек.
В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Вместе с тем все еще изучаются все обстоятельства произошедшего.
Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевозило щебень и песок. По предварительным данным, сухогруз опрокинулся из-за перегрузки и последующего за ним крена. Сообщалось, что удалось спасти трех членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в 2022 году это же судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море.