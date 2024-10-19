Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка поддержала предпринимателя Павла Дурова, который не обращает внимание на нападки со стороны его Ирины Болгар, называющей себя матерью троих его детей.

Участница знаменитой группы «Фабрика» Валерия Девятова уверена, что реагировать на сплетни и разговоры о себе не стоит, поскольку любой комментарий может неожиданно оказаться «перевернут» с ног на голову. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025».

Упомянула Девятова известного предпринимателя и создателя Telegram Павла Дурова. Популярный миллиардер сегодня чуть ли не ежедневно терпит нападки от своей якобы бывшей возлюбленной Ирины Болгар.

По словам «избранницы», она воспитывает троих детей от знаменитости. Женщина обвиняет бизнесмена в том, что он якобы бросил семью и перестал платить алименты.

Только вот прославленный программист громкие заявления никак не комментирует. Он предпочитает жить собственной жизнью, не обращая внимание на слова Болгар. Участница «Фабрики» считает — именно так и необходимо вести себя при распространении слухов и разговоров.

Как отметила Валерия Девятова, любое ненароком сказанное слово может обернуться против человека. Именно поэтому лучше не уделять большого значения сплетням.

«Очень иногда правильно не комментировать вообще ничего, что про тебя говорят. Потому что что бы ты ни сказал, все может быть использовано против тебя. Тем более в ситуации Павла Дурова», — поделилась певица.

Артистка искренне желает предпринимателю счастья и любви, а также достатка и благополучия. Причем такого, чтобы на все хватало, в том числе и на алименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Фабрика» поделилась мыслями о Павле Дурове.