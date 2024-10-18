Пренебрег: спасенный Пичугин не имел право на лодке отплывать далеко от берега

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Согласно техническому освидетельствованию, плавсудно получило категория сложности четыре, разряд четыре.

Спасенный через 67 дней дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин не имел право на лодке «Байкат 470» отплывать от берега дальше пяти километров. То есть он не должен был пытаться совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина. Об этом сообщили агентство ТАСС правоохранители после осмотра судна.

«В техническом освидетельствовании судна указано, что категория сложности четыре, разряд четыре. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или пятью километрами. При этом высота волны не должна превышать 0,6 метров в секунду порывами ветра до 12 метров в секунду», — сказали правоохранители.

Несколько дней назад в акватории Охотского моря обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. В ней был единственный выживший — Михаил Пичугин. Его брата Сергея и племянника Илью нашли мертвыми. Пичугин находился в тяжелом состоянии. Он похудел на 50 килограммов. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших уже доставили в Магадан. Следователи возбудили уголовное дело. Если вина Пичугина будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаилу Пичугину удалось выжить в Охотском море.