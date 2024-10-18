Новая жизнь: семья с десятью детьми решила перебраться из Латвии под Смоленск

Фото: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON

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В Прибалтике продолжаются гонения на русскоязычное население.

В ближайшие дни семья с десятью детьми переедет из Латвии в Смоленскую область. Такое решение они приняли из-за гонений на русскоязычное население. Об этом сообщил местный телеканал ОНТ.

Сейчас семья остановилась в Белоруссии. Там им провели экскурсию. Свозили на кондитерскую фабрику. А уже совсем скоро они отправятся в Россию. Уехать под Смоленск и поселиться в селе семья решила не случайно. Там когда-то жили их предки.

«У семьи Морозовых начнется новая жизнь. Предстоит еще один переезд, в Россию. Это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области», — сообщили журналисты.

К слову, до переезда семья жила в Риге. Но русофобия с каждым днем стала нарастать. Сначала в Латвии они потеряли часть льгот на оплату съемного жилья, а позже им стали поступать угрозы из органов опеки, что их несовершеннолетних детей заберут в приют. Устав это терпеть, семья решила вернуться на Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице Латвии задумали снести памятник русскому полководцу шотландско-немецкого происхождения Барклаю-де-Толли.