Успела развестись и выйти замуж: Липницкая родила сына не от мужа- фигуриста

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто стал новым избранником спортсменки и отцом новорожденного сына?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая второго ребенка, которого скрывала, родила не от мужа-фигуриста Владислава Тарасенко. Как стало известно «Матч ТВ», новоиспеченным папой стал хореограф и тренер Дмитрий Михайлов.

Выяснилось, что с Тарасенко Липницкая развелась в этом году. На тот момент она была уже беременна от Михайлова. Что послужило причиной для расставания, неизвестно. В июне фигуристка, находясь на пятом месяце беременности, отправилась в ЗАГС с новым избранником. На праздник молодожены позвали лишь самых близких. Отмечали свадьбу они в престижном заведении в Москве. А в конце сентября на свет появился их сын.

При этом сам Михайлов еще три года назад делал предложение руки и сердца фигуристке Екатерине Пушкаш. Спортсменка ответила ему согласием, но до бракосочетания, похоже, дело не дошло. Хотя в 2022-м они еще были вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Кэти Топурия похудела после третьих родов.