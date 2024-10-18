Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Согласно планам правительства к 2030 году регулярно заниматься спортом будут 70% россиян.

Россию нельзя победить не только военным путем. Как показывает практика, мы можем преодолеть любые экономические санкции. И точно так же в спорте.

Уменьшение количества международных соревнований, не должно сказываться на подготовке наших атлетов. А государство должно участвовать в деятельности не только больших спортивных федераций, но и поддерживать стремление людей вести здоровый образ жизни. Об этом сегодня говорили на форуме Россия — спортивная держава. Из Уфы наш корреспондент Кирилл Солодков.

Новый центр фехтования в Уфе построен по самым современным мировым стандартам. Будущих победителей президент поприветствовал лично.

«У вас школа шикарная! Уверен, что все получится».

До конца года по всей стране запустят еще 47 абсолютно новых спортивных объектов. Часть из них Владимир Путин открывает по видеосвязи в рамках форума «Россия — спортивная держава»:

«Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности, с 2019 года на эти цели из Федерального бюджета были направлены солидные ресурсы — порядка 160 миллиардов рублей»

Согласно планам правительства к 2030 году регулярно заниматься спортом будут 70% россиян. И Башкирия — лидер среди регионов по количеству спортивных сооружений. Больше только в Москве. И вот новый объект — уникальный комплекс гребного слалома.

«Очень круто! До сих пор не верится, что этот канал случился, открылся у нас в республике!» — не скрывает эмоций спортсменка.

Ключевое событие деловой программы форума — пленарная сессия. Президент напоминает о попытках запада превратить честный спорт в геополитические игры, но Россия выбрала другой путь.

«В этом году Россия представила миру уникальный турнир в рамках перспективного движения figital — „Игры будущего“. С успехом провели этим летом и игры БРИКС. Активизируем работу в области спорта и с партнерами ШОС. Подчеркну, что предлагаемые Россией инициативы — это дополнительные возможности для атлетов проявить свое мастерство на аренах, где спорт прежде всего вне политики», — подчеркнул президент.

И многие спортивные лидеры готовы идти вместе с нашей страной. Президент Азиатской федерации шахмат шейх Аль Нахайян — лично помогал нашим спортсменам перейти из Европейского шахматного союза после откровенной травли и отстранений от соревнований.

«Ваше Превосходительство, Орден Дружбы, который вам сегодня вручается, — это символ признания ваших заслуг», — заявил Владимир Путин.

За один день на форуме в Уфе можно освоить кажется всю олимпийскую программу. Самых патриотичных приглашают познакомиться с лаптой.

«Лапта прекрасно подходит для любого ребенка, для любого взрослого с разным физическим уровнем подготовки. Это работа над мышлением, над логикой», — поясняет спортивный директор профессиональной лиги Русской лапты Мария Цыплакова.

Здесь — и спортивная форма ручной работы для горнолыжников.

«Все швы, они проклеены для того, чтобы просто не пропускало влагу. И несколько часов воздействия влаги она удерживает спокойно и при этом изнутри дышит», — признается представитель производителя спортивной экипировки Дмитрий Воронов.

Именно спорт помогает вернуться к жизни людям с ограниченными возможностями. И особенно важно это для ветеранов СВО. Путин пообщался с героями, которые после тяжелых ранений нашли себя в паралимпийском движении.

«В госпитале когда лежал, вроде такое ощущение, что ноги уже нет, что-то там все, жизнь закончилась, а оказывается нет. В прошлом году, в кубке участвовал, первое место занял, уже какой-то стимул появился», — делится впечатлениями с президентом один из спортсменов.

«А вы раньше спортом занимались?» — поинтересовался глава государства.

«Блин!»

«Ответ понятен!» — улыбнулся президент.

«Спасибо вам большое, что не забываете нас, что всем нам помогаете…»

«Я буду помнить, вся Россия вас будет помнить! Постоянно, всегда!» — подчеркнул Путин.

«Спасибо большое!»

Важно, чтобы новейшие разработки активно использовались, а не оставались выставочными образцами. Об этом, в том числе, шла речь на заседании совета по физической культуре и спорту.

«Мы были и остаемся сторонниками принципов честного и чистого спорта. Здоровье атлетов — тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок — должно быть защищено. Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с РАН и Федеральным медико-биологическим агентством», — заявил российский лидер.

И такие разработки уже есть. Вот этот уникальный тренажер имитирует полностью езду по настоящей трассе «Формулы -1». И ощущение, что ты действительно управляешь настоящим автомобилем.

Еще одна важная тема — выборы нового главы Олимпийского комитета.

«Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального Олимпийского комитета. Наверное, спортивная власть в одних руках, она позволит эффективнее работать», — заявил на совещании президент федерации тенниса России, член Международного Олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

«Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы. Наверное, в современных условиях, может быть, это и оправдано», — ответил на предложение Владимир Путин.

Решения многих проблем будут заложены в новую госпрограмму.