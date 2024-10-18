Переобулась: ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине
Канцлер Шольц: ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer
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При этом Германия не будет передавать киевскому режиму определенные крылатые дальнобойные ракеты.
Германия и дальше будет поставлять на Украину военную технику и, как и раньше, останется крупнейшим после США поставщиком оружия. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе. ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. Так и останется», — отметил он.
При этом отправлять крылатые дальнобойные ракеты Taurus киевскому режиму Шольц вовсе не готов и делать этого не будет, добавил он. Вместе с тем, еще недавно канцлер ФРГ говорил обратное. Еще несколько дней назад он утверждал, что страна больше не будет поставлять военную технику Украине. Причина тогда высказывалась простая — в Берлине не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем суть представленного киевским режимом «плана победы».