Двойная защита: как можно еще больше обезопасить человека от хищников

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Трагедия в крымском сафари-парке повергла в шок многих россиян.

Чтобы избежать прямого контакта между людьми и хищниками и, следовательно, возможных трагедий, в сафари-парках необходимо устанавливать двойную ограду. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru зоолог Андрей Подлужнов.

«Кошачьи могли среагировать на шум, или это была игра, или не понравился запах. Если бы я проектировал этот вольер, я бы сделал двойную ограду», — сказал эксперт.

Подлужнов добавил, что животные семейства кошачьих могут быть сколь угодно ласковыми, их можно с рождения растить, но, в первую очередь, они хищники, которые в любую секунду могут повести себя не так, как думает человек.

Львы растерзали сотрудницу парка в Крыму

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла в среду, 16 октября. Сотрудница Леокадия Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее.

Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Перевалова проработала в парке почти 20 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Примечательно, что относительно недавно Перевалова увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после, судя по всему, вернулась на старое место работы.

Причем эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотосессии с хищниками лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который в итоге пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли усыплять львов, которые растерзали сотрудницу сафари-парка в Крыму.