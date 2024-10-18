Фото, видео: Юрий Самолыго/ТАСС; 5-tv.ru

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Что все-таки на самом деле послужило поводом для развода?

Тяжело пережившая развод спустя 18 лет брака певица Алсу в будущем, скорее всего, сможет еще больше раскрыться в творчестве, также, как и в своем деле ее экс-супруг Ян Абрамов. В этом уверен певец, бизнесмен и друг знаменитостей Эмин Агаларов.

«В семьи мы никогда не лезем, я имею в виду комментарии. Но могу сказать, что, конечно же, когда обременение какого-то семейного статуса немножко спускается, то крылья раскрываются. Это так работает», — отметил Агаларов на концерте Алсу с симфоническим оркестром.

Агаларов добавил — несмотря на дружбу с Абрамовым. как он переживал развод, не знает. Он старается не лезть в личные дела бизнесмена, больше интересуется его рабочими делами. Но при этом отметил, что считает экс-мужа Алсу «красавчиком». Что именно имел ввиду Агаларов, говоря об этом, он не уточнил.

«Я с ним никогда об этом не говорил и не планирую, потому что Ян большой бизнесмен. Мы с ним общаемся в основном по работе, по бизнесу, каких-то взаимодействиях созваниваемся. Я его очень уважаю, я считаю, что он красавчик. Но как бы в семье случилось, так случилось», — подытожил он.

Алсу и Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. О причинах развода никто из бывших супругов так и не рассказал. Однако поклонники певицы уверены — разрушила семью блогер и модель Анастасия Решетова. Красотка от таких заявлений открещивалась и уверяла, между ними ничего не было. При этом хоть певица напрямую и не сообщала причины развода, но ее негатив и ненависть к Решетовой после развода заметили многие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Ян Абрамов закрутил роман.