Парижская закусочная предложила Дурову «недорогих адвокатов»

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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К столь «выгодному предложению» российский миллиардер отнесся с иронией.

Парижская закусочная предложила Павлу Дурову купить «недорогих адвокатов». О забавном случае создатель Telegram рассказал в своем канале.

Российский миллиардер находится сейчас в столице Франции после того, как его отпустили под надзор. Отправившись в местную закусочную за поке-боулом, он был удивлен необычным пунктом меню — в качестве одной из начинок предлагались «адвокаты за один евро».

Фото: Telegram/Telegram-канал Павла Дурова/durov

«Моя любимая парижская закусочная предлагает мне купить недорогой авокадо», — гласит подпись к изображению.

Дело в том, что на табло автомата с меню была допущена опечатка, которая превратила «авокадо» в «адвокатов». Что в случае Павла Дурова, находящегося под следствием во Франции, действительно выглядит весьма символично.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, основатель Telegram анонсировал новую функцию мессенджера.