Путин гордится паралимпийцами на международных соревнованиях в Уфе

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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По возвращении в Москву все участники соревнований в Париже получат государственные награды.

Президент РФ Владимир Путин гордится российскими паралимпийцами, которые побеждают и забирают призовые места на международных соревнованиях. Об этом он заявил 17 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.

«Паралимпийский спорт в России — одно из важнейших направлений спортивной подготовки, и, безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью. Потому что они на протяжении многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях», — добавил глава государства.

Он отметил, что спорт сейчас очень политизирован и паралимпийцам не предоставляют возможности выступать.

«Но мне кажется, для таких людей, как вы, это создает дополнительную мотивацию для победы. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Уверен, что у вас и раньше все получалось и сейчас все получится», — заявил президент.

Далее в своей речи он упомянул Паралимпиаду в Париже, отметив, что российские спортсмены отстояли ведущие позиции отечественного спорта, даже несмотря на оказываемое давление. Также он заверил, что по прибытии в Москву вручит всем паралимпийцам госнаграды на торжественной церемонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посетил Центр фехтования в Уфе. Новый спорткомплекс ввели в эксплуатацию 1 октября.