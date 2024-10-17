«Пропаганда псевдосвобод»: Путин призвал очистить спорт от политизации

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В особенно сложной ситуации находятся российские паралимпийцы.

Мировой спорт превратился в площадку для геополитических игр и насаждения деструктивной неолиберальной повестки. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Уфе.

«Сегодня очевидно, что мировой спорт, в частности олимпийское движение, пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод, отрицания традиционных ценностей, которыми веками и тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты», — прокомментировал сложившуюся на мировой арене ситуацию глава РФ.

Путин отметил и трудности, с которыми сталкиваются российские спортсмены в нынешних условиях, в особенности паралимпийцы. При этом президент подчеркнул, что очень гордится нашими паралимпийцами, которые даже в нынешних условиях завоевывают медали и становятся призерами международных соревнований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России спортом систематически занимаются 56,8% населения.