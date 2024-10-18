«Мы от вас устали…»: Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Гневные письма нарушители спокойствия просто игнорируют.

Шоумену Сергею Звереву не повезло с соседями. Стилист пожаловался на них на своей странице в социальных сетях. А также спросил у подписчиков совет по борьбе с недобросовестными жильцами в доме.

«У кого-то есть неадекватные соседи? Они думают, что только они живут на этой планете. Постоянно гремят, шумят, репетируют, носятся по квартире и что-то бросают громко на пол… Как вы с ними боритесь?» — возмущается звезда.

Сергей пытался повлиять на шумящих самостоятельно. Шоумен выложил фото из подъезда, где на стенах и полу расклеены просьбы и гневные письма. Но судя по всему, «достучаться» до совести соседей Звереву не удалось.

«Почему вы гремите? Невыносимо!!!», «Вы не одни живете в доме!!!», «Нет покоя от вас ни днем, ни утром, ни вечером», «Соседи! Прекратите греметь, шуметь, репетировать. Мы от вас устали…», — гласят записки.

Но шуметь жильцы не перестали, а судя по старым следам скотча рядом с новыми письмами, просто игнорируют призывы прекратить беспокоить остальных обитателей дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Сергея привлекает жизнь за городом.